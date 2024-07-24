ВАКС взыскал имущество в доход государства одного из начальников ГБР и его жены

ВАКС признал необоснованными ряд активов, принадлежащих заместителю начальника одного из управлений центрального аппарата ДБР и его супруге-прокурору.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу САП, источник в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Чаечая и его жене Юлии Аполониной. ВАКС признал необоснованными их активы на общую сумму 7 млн. грн.

В частности, в доход государства взыскали:

квартиру в Киеве, приобретенную в собственность в начале 2020 года за почти 3,8 млн грн и оформленную на бабушку ответчицы;

машиноместо, приобретенное в этот же период за 0,7 млн ​​грн и оформленное на тетю ответчицы.