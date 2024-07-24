Чехія виділить понад $21 млн на підтримку української економіки

Чехія виділить понад 21 мільйон доларів на гуманітарну підтримку, розвиток та економічну допомогу Україні. Про це в інтерв'ю розповів прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Укрінформ.

"Минулого року ми виділили 500 мільйонів крон (понад 21 млн доларів) на проєкти в рамках гуманітарної, економічної допомоги та на розвиток України. Так, наша держава сприяла, наприклад, розмінуванню постраждалих від війни сільськогосподарських територій у Харківській, Херсонській і Сумській областях" , - розповів він.

Також Фіала повідомив, що цього року Чехія так само надасть Україні гуманітарну підтримку, розвиток та економічну допомогу на суму 500 мільйонів крон (понад 21 млн доларів).

"За перші шість місяців цього року вже витрачено приблизно половину цієї суми. Чеські фірми постачатимуть, наприклад, водоочисні установки та обладнання для хірургічних кабінетів чи реабілітаційних центрів Дніпропетровської області" , - зазначив він.

Крім того, Фіала зауважив, що чеські компанії підтримують Україну із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Уже в перший рік вони почали налагоджувати контакти з новими партнерами.