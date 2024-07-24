Зеленський заслухав доповідь про розгортання Patriot в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у середу заслухав доповідь про тренування наших воїнів та розгортання "Patriot" в Україні.﻿﻿ З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

Глава держави повідомив, що його команда вже працює над робочим графіком на серпень.

"Є вже чіткий графік роботи і попередньо погоджені зокрема й зустрічі з лідерами на новий політичний сезон у світі. Україна буде отримувати все, що необхідно, щоб вистояти й досягти своїх завдань. Сьогодні ж було кілька доповідей, які додають більш ясного розуміння і завдань, і потреб. Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка – про те, чого очікувати найближчим часом і якими можливостями обов’язково Україні треба скористатись.