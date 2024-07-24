Зеленський заслухав доповідь про розгортання Patriot в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у середу заслухав доповідь про тренування наших воїнів та розгортання "Patriot" в Україні. З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.
Глава держави повідомив, що його команда вже працює над робочим графіком на серпень.
"Є вже чіткий графік роботи і попередньо погоджені зокрема й зустрічі з лідерами на новий політичний сезон у світі. Україна буде отримувати все, що необхідно, щоб вистояти й досягти своїх завдань. Сьогодні ж було кілька доповідей, які додають більш ясного розуміння і завдань, і потреб. Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка – про те, чого очікувати найближчим часом і якими можливостями обов’язково Україні треба скористатись.
Також детально поговорили з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо забезпечення наших військових завдань на цей місяць. Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій", - сказав президент.