Зеленский заслушал доклад о разворачивании Patriot в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду заслушал доклад о тренировке наших воинов и разворачивании "Patriot" в Украине.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

Глава государства сообщил, что его команда уже работает над рабочим графиком на август.

"Есть уже четкий график работы и предварительно согласованы в том числе и встречи с лидерами на новый политический сезон в мире. Украина будет получать все, что необходимо, чтобы выстоять и достичь своих задач. Сегодня же было несколько докладов, придающих более ясное понимание и задач и потребностей. Был доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко – о том, чего ожидать в ближайшее время и какими возможностями обязательно Украине нужно воспользоваться.