Зеленский заслушал доклад о разворачивании Patriot в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду заслушал доклад о тренировке наших воинов и разворачивании "Patriot" в Украине. Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.
Глава государства сообщил, что его команда уже работает над рабочим графиком на август.
"Есть уже четкий график работы и предварительно согласованы в том числе и встречи с лидерами на новый политический сезон в мире. Украина будет получать все, что необходимо, чтобы выстоять и достичь своих задач. Сегодня же было несколько докладов, придающих более ясное понимание и задач и потребностей. Был доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко – о том, чего ожидать в ближайшее время и какими возможностями обязательно Украине нужно воспользоваться.
Также подробно поговорили с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу обеспечения наших военных задач на этот месяц. Готовим новости. Говорил сегодня и с Главкомом Сырским, был доклад по фронту, нашим защитным действиям", сказал президент.