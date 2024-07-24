Китай запевнив, що не постачатиме зброю РФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський у середу, 24 липня, заявив, що у Китаї підтвердили главі українського МЗС Дмитру Кулебі, що не поставлятимуть зброю Росії. Також там нібито підтримують територіальну цілісність України. З посиланням на вечірнє відеозвернення українського президента, повідомляє Новое время.

За словами Зеленського, візит українського посадовця на такому рівні [Кулеби у Китай 23 липня] відбувся вперше за багато років.

«Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. А також було підтверджено й те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, — що Китай не постачатиме зброї Росії. На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну» , — сказав український президент.

23 липня Кулеба приїхав до Китаю на запрошення глави МЗС Китаю Ван Ї. Український дипломат перебуватиме там до 25 липня.

13 червня Зеленський заявляв, що глава КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови запевнив його, що не продаватиме Росії зброю.



