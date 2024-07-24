Китай заверил, что не будет поставлять оружие РФ - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в среду, 24 июля, заявил, что в Китае подтвердили главе украинского МИД Дмитрию Кулебе, что не будут поставлять оружие России. Также там якобы поддерживают территориальную целостность Украины.﻿ Со ссылкой на вечернее видеообращениие украинского президента, сообщает Новое время.

По словам Зеленского, визит украинского чиновника на таком уровне [Кулебы в Китай 23 июля] состоялся впервые за много лет.

«Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, — что Китай не будет поставлять оружие России. Детальный доклад министра я ожидаю после возвращения в Украину» , — сказал украинский президент.

23 июля Кулеба приехал в Китай по приглашению главы МИД Китая Ван И. Украинский дипломат будет находиться там до 25 июля.

13 июня Зеленский заявлял, что глава КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора заверил его, что не будет продавать России оружие.