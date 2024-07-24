СБУ оголосила підозру зрадникам, які допомагали РФ атакувати позиції під Сіверськом
Служба безпеки України повідомила про підозру п'ятьом зрадникам, які воювали проти Сил оборони на східному фронті та, зокрема, допомагали російським військам атакувати позиції під Сіверськом у Донецькій області. З посиланням на дані СБУ, повідомляє Новое время.
Слідство встановило, що в червні 2024 російські війська разом зі своїми поплічниками намагалися прорватися до Сіверська та Торецька в Донецькій області.
Тоді українські захисники знищили майже весь особовий склад штурмових груп агресора, а інших — взяли у полон. Серед полонених виявилися четверо жителів тимчасово захопленої частини Донецької та Луганської областей, повідомили в СБУ.
Як виявило слідство, у лютому та березні 2022 року вони вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.
Серед фігурантів — снайпер 85-ї окремої мотострілецької бригади Росії, який брав участь у захопленні Попасної в Луганській області. Згодом його перевели для бойових дій на Сіверський напрямок.
Ще двоє підозрюваних — командир відділення та водій з 4-ї окремої мотострілецької бригади Росії — брали участь у захопленні Сєвєродонецька. Після цього вони штурмували позиції ЗСУ в районах Білогорівки та Золотарівки, прагнучи прорватися до Сіверська.
Четвертий підозрюваний служив у 132-й окремій мотострілецькій бригаді збройних сил Росії. Він був кулеметником та вів прицільний вогонь по українських військових під Торецьком.
Ще один підозрюваний — житель тимчасово окупованої частини Харківської області. У червні 2024 року він переїхав до Москви, де підписав контракт із Міністерством оборони Росії і був призначений до 59-го штурмового взводу 2-го танкового полку РФ.
Після короткої підготовки на полігонах зловмисника направили у складі штурмової групи для атаки на позиції ЗСУ поблизу селища Терни Донецької області, де він потрапив у полон.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111−1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).
Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.