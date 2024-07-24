СБУ объявила подозрение предателям, которые помогали РФ атаковать позиции под Северском

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пятерым предателям, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте и, в частности, помогали российским войскам атаковать позиции под Северском в Донецкой области.﻿ Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Новое время.

Следствие установило, что в июне 2024 года российские войска вместе со своими приспешниками пытались прорваться к Северску и Торецку в Донецкой области.

Тогда украинские защитники уничтожили почти весь личный состав штурмовых групп агрессора, а других — взяли в плен. Среди пленных оказались четверо жителей временно захваченной части Донецкой и Луганской областей, сообщили в СБУ.

Как установило следствие, в феврале и марте 2022 года они вступили в оккупационные группировки Южного военного округа ВС РФ.

Среди фигурантов — снайпер 85-й отдельной мотострелковой бригады России, который участвовал в захвате Попасной в Луганской области. Впоследствии его перевели для боевых действий на Северское направление.

Еще двое подозреваемых — командир отделения и водитель из 4-й отдельной мотострелковой бригады России — участвовали в захвате Северодонецка. После этого они штурмовали позиции ВСУ в районах Белогоровки и Золотаревки, стремясь прорваться к Северску.

Четвертый подозреваемый служил в 132-й отдельной мотострелковой бригаде вооруженных сил России. Он был пулеметчиком и вел прицельный огонь по украинским военным под Торецком.

Еще один подозреваемый — житель временно оккупированной части Харьковской области. В июне 2024 года он переехал в Москву, где подписал контракт с Министерством обороны России и был назначен в 59-й штурмовой взвод 2-го танкового полка РФ.

После короткой подготовки на полигонах злоумышленника направили в составе штурмовой группы для атаки на позиции ВСУ вблизи поселка Терны Донецкой области, где он попал в плен.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111−1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора).

Подозреваемым грозит пожизненное заключение.