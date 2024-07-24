79 бригада розгромила один із найбільших штурмів РФ на Курахівському напрямку

Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили, що знищили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, повідомляє Українська правда.

"Армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор". Атакували росіяни і на мотоциклах – виїхало 12 "гонщиків" , - повідомили військові.

Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків.

Аеророзвідка 79-ки виявила російську техніку ще далеко на підступах. По бойових порядках окупантів відразу почала працювати наша артилерія".

У бригаді розповіли, що перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти оператори ударних дронів. Далі у бій вступили протитанкісти. Також російська техніка підривалась на мінах від саперів 79-ки.

У підсумку бою десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою. Спалили усі 12 мотобайків, знищили 40 росіян та 37 поранили.