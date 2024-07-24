79 бригада разгромила один из крупнейших штурмов РФ на Кураховском направлении

Воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады сообщили, что уничтожили один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении. Со ссылкой на пресс-службу 79 отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады, сообщает Украинская правда.

"Армия оккупантов одн ﻿﻿ овременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор". Атаковали россияне и на мотоциклах – выехало 12 "гонщиков" , - сообщили военные.

Вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете. Штурм начался сразу с нескольких направлений.

Аэроразведка 79-ки обнаружила российскую технику еще далеко на подступах. По боевым порядкам оккупантов сразу начала работать наша артиллерия".

В бригаде рассказали, что первые танки и боевые бронированные машины начали останавливать операторы ударных дронов. Далее в бой вступили противотанкисты. Также российская техника подрывалась на минах от саперов 79-ки.

В итоге боя десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой. Сожгли все 12 мотобайков, уничтожили 40 россиян и 37 ранили.