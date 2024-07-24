У Кремлі заявили, що позиції України та РФ щодо переговорів "ідуть в унісон"

Представник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби про потенційну можливість розпочати переговори з РФ "на певному етапі". Заяву Пєскова цитують російські пропагандистські агенції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник Кремля заявив, що сам "посил" до переговорів "іде в унісон" з російською позицією. Пєсков також сказав, що РФ начебто "ніколи не відмовлялася" від переговорів.

"Ми з вами дійсно знаємо з повідомлень з Пекіна, що на зустрічі з паном Ван Ї (очільником МЗС КНР, - ред.) було зроблено (Кулебою, - ред.) таку заяву. Сам по собі посил можна сказати, що йде в унісон з нашою позицією. Ви знаєте, що російська сторона ніколи не відмовлялася від переговорів, завжди зберігала свою відкритість переговорному процесу, але тут важливі деталі, які ми з вами поки не знаємо" , - заявив речник Путіна.

Він додав, що тепер "потрібно дочекатися якихось роз'яснень щодо цього питання".

Нагадаємо, що у межах свого візиту до Китаю Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ КНР Ван Ї, заявивши, що Україна готова вести переговори з РФ "на певному етапі".