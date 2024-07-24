В Кремле заявили, что позиции Украины и РФ касательно переговоров "идут в унисон"

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о потенциальной возможности начать переговоры с РФ "на определенном этапе".﻿ Заявление Пескова цитируют российские пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель Кремля заявил, что сам "посыл" к переговорам "идет в унисон" с российской позицией. Песков также сказал, что РФ якобы "никогда не отказывалась" от переговоров.

"Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И (главой МИД КНР, - ред.) было сделано (Кулебой, - ред.) такое заявление. Сам по себе посыл можно сказать, что идет в унисон с нашей позицией. Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу, но здесь важны детали, которые мы с вами пока не знаем" , - заявил спикер Путина.

Он добавил, что теперь "нужно дождаться каких-то разъяснений по этому вопросу".

Напомним, что в рамках своего визита в Китай Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, заявив, что Украина готова вести переговоры с РФ "на определенном этапе".