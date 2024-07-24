Глава Минобороны Британии пообещал ускорить военную помощь Украине

Друзі України, союзники по НАТО повинні допомагати Україні подолати російських загарбників, тому що це відповідає їх власним інтересам. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на пресконференції з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом у Берліні, повідомляє Укрінформ.

«В інтересах кожної європейської нації, щоб Україна перемогла, а Путін зазнав поразки, тому що якщо він переможе в Україні, він не зупиниться на ній. Отже, захист європейської безпеки починається в Україні» , - підкреслив Гілі.

Він зазначив, що його першим кроком на посаді став візит, вже на другий день в офісі, в Одесу, де він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і його командою.

«Я поїхав туди, щоб пообіцяти, що ми прискоримо обіцяну вже Великою Британією допомогу. Ми зробимо це за 100 днів» , - сказав Гілі.

Він зазначив, що його країна прискориться з постачанням додаткової амуніції, гвинтівок і човнів, а також певних видів сучасного обладнання, яких ЗСУ потребують на полі бою.

Міністр підтвердив готовність уряду Великої Британії виділити на військову допомогу Україні 3 млрд фунтів стерлінгів цього року та кожного року по тому. До того ж Лондон допоможе іншим союзникам збільшити їх допомогу Україні, щоби гарантувати її перевагу у війні.

Гілі назвав підписану в Берліні «Спільну оборонну декларацію» першою такого роду й висловив упевненість, що вона допоможе зміцнити і поглибити відносини між двома країнами.

«Ми можемо розвинути наше співробітництво. Особливо з огляду на війну Росії проти України» , - сказав він.

Гілі підкреслив, що зміна способів ведення війни потребує посилення співробітництва в галузі розроблення та виробництва зброї.