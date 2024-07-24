Глава Минобороны Британии пообещал ускорить военную помощь Украине

Друзья Украины, союзники по НАТО должны помогать Украине преодолеть российских захватчиков, потому что это отвечает их интересам. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили на пресс-конференции с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Берлине, сообщает Укринформ.

«В интересах каждой европейской нации, чтобы Украина победила, а Путин потерпел поражение, потому что если он победит в Украине, он не остановится на ней. Следовательно, защита европейской безопасности начинается в Украине» , - подчеркнул Гили.

Он отметил, что его первым шагом в должности стал визит, уже на второй день в офисе, в Одессу, где он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой.

«Я поехал туда, чтобы пообещать, что мы ускорим обещанную уже Великобританией помощь. Мы сделаем это через 100 дней» , - сказал Гили.

Он отметил, что его страна ускорится с поставкой дополнительной амуниции, винтовок и лодок, а также определенных видов современного оборудования, в которых ВСУ нуждаются на поле боя.

Министр подтвердил готовность правительства Великобритании выделить на военную помощь Украине 3 млрд фунтов стерлингов в этом году и каждый год спустя. К тому же, Лондон поможет другим союзникам увеличить их помощь Украине, чтобы гарантировать ее преимущество в войне.

Гили назвал подписанную в Берлине "Совместную оборонную декларацию" первой такого рода и выразил уверенность, что она поможет укрепить и углубить отношения между двумя странами.

«Мы можем развить наше сотрудничество. Особенно учитывая войну России против Украины» , - сказал он.

Гили подчеркнул, что изменение способов ведения войны требует усиления сотрудничества в области разработки и производства оружия.