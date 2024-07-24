У ФБР заявили, що виконавець замаху на Трампа гуглив про вбивство Кеннеді

Федеральне бюро розслідувань США розкрило нові подробиці замаху на колишнього президента США Дональда Трампа﻿. Під час підготовки замаху злочинець вивчав деталі вбивства експрезидента США Джона Кеннеді. Про це пише CNN, повідомляє Ділова столиця.

Відповідно до аналізу ФБР ноутбука потенційного вбивці Трампа Томаса Метью Крукса, останній перед замахом дослідив, як далеко був Лі Гарві Освальд, коли він застрелив президента Джона Ф. Кеннеді в 1963 році.

Пошуковий запит зафіксували 6 липня, у той самий день, коли було оголошено про мітинг Трампа.

"6 липня він виконав пошуковий запит у Google: "Як далеко був Освальд від Кеннеді… Це пошук, очевидно, важливий з погляду його душевного стану.. Це той самий день, коли він, здається, зареєструвався на мітинг Батлера" , — сказав директор ФБР Крістофер Рей юридичному комітету Палати представників.

Рей також розповів, що "близько 4 години дня" стрілець Томас Метью Крукс "керував безпілотником у районі" мітингу, приблизно у 200 ярдах від сцени. Дрон був у повітрі приблизно 11 хвилин, і слідчі вважають, що Крукс дивився пряму трансляцію з дрона на своєму телефоні. Раніше повідомляли, що дрон знайшли в його машині після стрілянини.

Крім того, Крукс мав дві вибухівки в авто під час пострілу та одну у своєму будинку, але, ймовірно, не мав можливості підірвати їх з даху, де він був убитий, свідчив Рей.

"Схоже, що через позицію ввімкнення/вимкнення приймачів, якби він спробував підірвати ці пристрої з даху, це б не спрацювало" , — сказав Рей.

Нині ФБР розслідує стрілянину і як спробу вбивства, і як потенційний акт внутрішнього тероризму. Представники ФБР неодноразово стверджували, що, на їхню думку, Крукс діяв поодинці, а Рей повторив, що немає жодних доказів наявності співзамовників.

Нагадаємо, 20-річний Томас Крукс, який скоїв напад на кандидата у президенти США Дональда Трампа, за декілька днів до стрілянини писав погрози на ігровій платформі Steam.