В ФБР заявили, что исполнитель покушения на Трампа гуглил об убийстве Кеннеди

Федеральное бюро расследований США раскрыло новые подробности покушения на бывшего президента США Дональда Трампа﻿. При подготовке покушения преступник изучал детали убийства экспрезидента США Джона Кеннеди. Об этом пишет CNN, сообщает Деловая столица.

Согласно анализу ФБР ноутбука потенциального убийцы Трампа Томаса Мэтью Крукса, последний перед покушением исследовал, как далеко был Ли Гарви Освальд, когда он застрелил президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году.

Поисковый запрос был зафиксирован 6 июля, в тот же день, когда было объявлено о митинге Трампа.

"6 июля он выполнил поисковый запрос в Google: "Как далеко был Освальд от Кеннеди… Это поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния. Это тот самый день, когда он, кажется, зарегистрировался на митинг Батлера" , — сказал директор ФБР Кристофер Рэй юридическому комитету Палаты представителей.

Рей также рассказал, что "около 4 часов дня" стрелок Томас Мэтью Крукс "руководил беспилотником в районе" митинга, примерно в 200 ярдах от сцены. Дрон был в воздухе примерно 11 минут, и следователи полагают, что Крукс смотрел прямую трансляцию из дрона на своем телефоне. Ранее сообщалось, что дрон нашли в его машине после стрельбы.

Кроме того, у Крукса были две взрывчатки в авто во время выстрела и одна в своем доме, но, вероятно, не было возможности взорвать их с крыши, где он был убит, свидетельствовал Рэй.

"Похоже, что из-за позиции включения/выключения приемников, если бы он попытался взорвать эти устройства с крыши, это не сработало бы" , — сказал Рей.

В настоящее время ФБР расследует стрельбу как попытку убийства, и как потенциальный акт внутреннего терроризма. Представители ФБР неоднократно утверждали, что, по их мнению, Крукс действовал в одиночку, а Рэй повторил, что нет доказательств наличия созаказчиков.

Напомним, 20-летний Томас Крукс, совершивший нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, за несколько дней до стрельбы писал угрозы на игровой платформе Steam.