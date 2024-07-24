Гарріс має кращі ніж у Байдена рейтинги - опитування CNN

Віцепрезидент США Камала Гарріс має менший розрив у підтримці виборців з Дональдом Трампом, ніж у того був із президентом Джо Байденом. Про це йдеться в опитуванні телеканалу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на загальнонаціональному рівні Трампа підтримують 49% зареєстрованих виборців у США проти 46% у Гарріс. Ця різниця перебуває в межах статистичної похибки опитування, але все одно є меншою, ніж між Трампом і Байденом (6 відсоткових пунктів).

Також респонденти переважно підтримали як рішення Байдена піти у відставку, так і його вибір залишитися на посаді президента до кінця терміну.

При цьому виборці Демократичної партії й ті, які схиляються до демократів, підтримують Гарріс та готові об'єднатися навколо неї як нового ймовірного кандидата в президенти.

Серед іншого, кандидатуру віцепрезидентки США підтримують 95% тих, хто раніше підтримував Джо Байдена, а також 30% тих, хто раніше не обрав би жодного з кандидатів. У Трампа ці показники становлять відповідно 92% і 27%.

Близько трьох чвертей виборців-демократів та виборців, які підтримують демократів (76%), вважають, що Демократична партія повинна висунути Камалу Гарріс кандидаткою в президенти, проти висловились тільки 6%.

Також поміж електорату Демпартії 86% кажуть, що пишалися б Гарріс на посаді президента США, 84% погоджуються з нею з найважливіших питань, 83% вважають, що вона представляє майбутнє Демократичної партії, а 75% кажуть, що вона має хороші шанси перемогти Трампа.