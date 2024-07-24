Харрис имеет лучшие чем у Байдена рейтинги - опрос CNN

Вице-президент США Камала Харрис имеет меньший разрыв в поддержке избирателей с Дональдом Трампом, чем у того был с президентом Джо Байденом.﻿ Об этом говорится в опросе телеканала CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на общенациональном уровне Трампа поддерживают 49% зарегистрированных избирателей в США против 46% у Харрис. Эта разница находится в пределах статистической погрешности опроса, но все равно меньше, чем между Трампом и Байденом (6 процентных пунктов).

Также респонденты преимущественно поддержали как решение Байдена уйти в отставку, так и его выбор остаться на посту президента до конца срока.

При этом избиратели Демократической партии и те, которые склоняются к демократам, поддерживают Харрис и готовы объединиться вокруг нее как нового вероятного кандидата в президенты.

Среди прочего, кандидатуру вице-президента США поддерживают 95% тех, кто ранее поддерживал Джо Байдена, а также 30% тех, кто ранее не выбрал бы ни одного из кандидатов. У Трампа эти показатели составляют соответственно 92% и 27%.

Около трех четвертей избирателей-демократов и избирателей, которые поддерживают демократов (76%), считают, что Демократическая партия должна выдвинуть Камалу Харрис кандидатом в президенты, против высказались только 6%.

Также среди электората Демпартии 86% говорят, что гордились бы Харрис на посту президента США, 84% соглашаются с ней по важнейшим вопросам, 83% считают, что она представляет будущее Демократической партии, а 75% говорят, что она имеет хорошие шансы победить Трампа.