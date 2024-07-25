Байден про свої пріоритети на посаді: Зупинити Путіна в Україні

Президент США Джо Байден озвучив пріоритети на останні шість місяців свого перебування на посаді президента: серед них робота над припиненням війни в Секторі Гази і зупинка російського очільника Володимира Путіна в Україні. Про це йшлося у виступі Байдена в Овальному кабінеті Білого дому, повідомляє Українська правда.

Також серед пріоритетів Байдена на посаді президента США "захист" права голосу і права вибору, а також "боротьба з екстремізмом на ґрунті ненависті".

"Наступні шість місяців будуть зосереджені на виконанні моєї роботи на посаді президента. Це означає, що я продовжу знижувати витрати для працьовитих сімей, розвивати нашу економіку. Я продовжуватиму захищати наші особисті свободи і наші громадянські права, від права голосу до права вибору. Я продовжуватиму виступати проти екстремізму на ґрунті ненависті, даватиму зрозуміти, що в Америці немає місця політичному насильству чи будь-якому іншому насильству, ніколи, і крапка" , – сказав Байден.

"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну.