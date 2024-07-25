Байден о своих приоритетах на посту: Остановить Путина в Украине

Президент США Джо Байден озвучил приоритеты на последние шесть месяцев своего пребывания на посту президента: среди них работа над прекращением войны в Секторе Газа и остановка российского главы Владимира Путина в Украине. ﻿﻿ Об этом говорилось в выступлении Байдена в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Украинская правда.

Также среди приоритетов Байдена на посту президента США "защита" права голоса и права выбора, а также "борьба с экстремизмом на почве ненависти".

"Следующие шесть месяцев будут сосредоточены на выполнении моей работы на посту президента. Это означает, что я продолжу снижать расходы для трудолюбивых семей, развивать нашу экономику. Я буду продолжать защищать наши личные свободы и наши гражданские права, от права голоса до права выбора. Я буду продолжать выступать против экстремизма на почве ненависти, давать понять, что в Америке нет места политическому насилию или любому другому насилию, никогда, и точка" , – сказал Байден.

"Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы закончить войну в Газе. Вернуть домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну.