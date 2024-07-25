Байден пояснив, чому вирішив знятися з виборів президента США

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації пояснив, чому вийшов з передвиборчої гонки: щоб передати факел новому поколінню. На його думку, це найкращий спосіб об'єднати націю.﻿﻿ Про це він сказав у своєму виступі з Овального кабінету Білого дому, повідомляє Українська правда.

Байден у своїй промові схарактеризувати вибори 2024 року, як боротьбу за порятунок демократії і заявив, що ніщо не може стати на її шляху.

"Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки - все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії - в тому числі й особисті амбіції.

Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед - це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю" , – сказав Байден.

Нагадаємо, ввечері 21 липня президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Гарріс.

У вівторок стало відомо, що Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки у президенти від Демократичної партії. Планується, що її номінують до 7 серпня.