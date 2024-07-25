Байден объяснил, почему решил сняться с выборов президента США

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации объяснил, почему вышел из предвыборной гонки: чтобы передать факел новому поколению. По его мнению, это лучший способ объединить нацию.﻿ Об этом Байден сказав в выступлении Байдена из Овального кабинета Белого дома, сообщает Украинская правда.

Байден в своей речи охарактеризовал выборы 2024 года, как борьбу за спасение демократии и заявил, что ничто не может стать на ее пути.

"Я считаю, что мой послужной список на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может стать на пути спасения нашей демократии - в том числе и личные амбиции.

Поэтому я решил, что лучший путь вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию" , – сказал Байден.

Напомним, вечером 21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Во вторник стало известно, что Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Планируется, что ее номинируют до 7 августа.