Байден похвалив віцепрезидентку Гарріс, яку підтримав як кандидатку на виборах

Президент США Джо Байден похвалив віцепрезидентку Камалу Гарріс, яку він підтримав у неділю, як кандидата у президенти США від Демократичної партії, у своєму першому офіційному публічному виступі після виходу з президентських перегонів, повідомляє Українська правда.

За його словами, всього за кілька місяців американський народ обирає курс майбутнього Америки.

"Я зробив свій вибір. Я висловив свої погляди. Я хочу подякувати нашому чудовому віце-президенту Камалі Гарріс. Вона досвідчена. Вона сильна. Вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом: Ви робите цей вибір" , – сказав Байден.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки у президенти від Демократичної партії. Планується, що її номінують до 7 серпня.

Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за перші 24 години після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з виборчої гонки та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів.

Як відомо, ввечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Гарріс.