Байден похвалил вице-президента Харрис, которую поддержал как кандидата на выборах

Президент США Джо Байден похвалил вице-президента Камалу Харрис, которую он поддержал в воскресенье, как кандидата в президенты США от Демократической партии, в своем первом официальном публичном выступлении после выхода из президентской гонки, сообщает Украинская правда.

По его словам, всего за несколько месяцев американский народ выбирает курс будущего Америки.

"Я сделал свой выбор. Я выразил свои взгляды. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она сильная. Она способная. Она была невероятным партнером для меня и лидером для нашей страны. Теперь выбор за вами, американским народом: Вы делаете этот выбор" , – сказал Байден.

Напомним, во вторник стало известно, что Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Планируется, что ее номинируют до 7 августа.

Харрис собрала рекордные 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как действующий президент Джо Байден вышел из избирательной гонки и объявил о поддержке ее кандидатуры от демократов.

Как известно, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.