Курс валют НБУ на 25 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 24 липня впав на 1 коп до 41.2174 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 44.7044 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 53.2446 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 24 коп. до 46.4998 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.4329 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.217 400
|EUR
|Євро
|44.704 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.244 600
|CHF
|Швейцарський франк
|46.499 800
|PLN
|Польський злотий
|10.432 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.