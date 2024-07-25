Курс валют НБУ на 25 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 липня впав на 1 коп до 41.2174 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 44.7044 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 53.2446 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 24 коп. до 46.4998 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.4329 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.217 400 EUR Євро 44.704 400 GBP Фунт стерлінгів 53.244 600 CHF Швейцарський франк 46.499 800 PLN Польський злотий 10.432 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.