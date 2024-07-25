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Курс валют НБУ на 25 липня

Курс валют НБУ на 25 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 липня впав на 1 коп до 41.2174 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 44.7044 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 53.2446 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 24 коп. до 46.4998 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.4329 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.217 400 --0.0142
EUR Євро 44.704 400 --0.0649
GBP Фунт стерлінгів 53.244 600 +0.0146
CHF Швейцарський франк 46.499 800 +0.2449
PLN Польський злотий 10.432 900 --0.0365

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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