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Курс валют НБУ на 25 июля

Курс валют НБУ на 25 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 25 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 июля, упал на 1 коп до 41.2174 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 44.7044 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 53.2446 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 24 коп до 46.4998 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.4329 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.217400 --0.0142
EUR Евро 44.704400 --0.0649
GBP Фунт стерлингов 53.244600 +0.0146
CHF Швейцарский франк 46.499800 +0.2449
PLN Польский злотый 10.432900 --0.0365

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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