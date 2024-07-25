Курс валют НБУ на 25 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 25 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 июля, упал на 1 коп до 41.2174 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 44.7044 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 53.2446 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 24 коп до 46.4998 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.4329 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.217 400 EUR Евро 44.704 400 GBP Фунт стерлингов 53.244 600 CHF Швейцарский франк 46.499 800 PLN Польский злотый 10.432 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.