Курс валют НБУ на 25 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 25 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 24 июля, упал на 1 коп до 41.2174 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 44.7044 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 53.2446 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 24 коп до 46.4998 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.4329 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.217400
|EUR
|Евро
|44.704400
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.244600
|CHF
|Швейцарский франк
|46.499800
|PLN
|Польский злотый
|10.432900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.