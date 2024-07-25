ВМС ЗСУ: Росія вивела у Чорне море носій ракет "Калібр"

У Чорному морі спостерігається російський корабель, що є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Разом з тим в Азовському морі військових суден країни-агресора немає, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомляють Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram.

Військові поінформували про ситуацію в чорноморсько-азовській акваторії станом на шосту ранку.

Так, в Чорному морі був помічений 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

"В Азовському морі ворожі кораблі відсутні" , - йдеться в заяві ВМС ЗСУ.

Крім того, додали військові, в Середземному морі фіксується знаходження 2 російських кораблів, з яких 1 є носієм "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 2 кораблі, а до Азовського - 11 суден.

Зауважимо, напередодні пізно ввечері речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у своєму Facebook написав, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів.

Він припустив, що загарбники, можливо, почали "щось підозрювати".

Також нагадаємо, раніше представник українських ВМС розповів, що Сили оборони України загалом знищили вже 28 російських кораблів.