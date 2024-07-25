ВМС ВСУ: Россия вывела в Черное море носитель ракет "Калибр"

В Черном море наблюдается российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет типа "Калибр". Вместе с тем в Азовском море военных судов страны-агрессора нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Военные проинформировали о ситуации в черноморско-азовской акватории по состоянию на шесть часов утра.

Так, в Черном море был замечен 1 корабль РФ, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

"В Азовском море вражеские корабли отсутствуют" , - говорится в заявлении ВМС ВСУ.

Кроме того, добавили военные, в Средиземном море фиксируется нахождение 2 российских кораблей, из которых 1 является носителем "Калибров" общим залпом до 16 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив совершили: в Черное море - 2 корабля, а в Азовское - 11 судов.

Отметим, накануне поздно вечером спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в своем Facebook написал, что в Азовском море больше нет российских военных кораблей.

Он предположил, что захватчики, возможно, начали "что-то подозревать".

Также напомним, ранее представитель украинских ВМС рассказал, что Силы обороны Украины в общей сложности уничтожили уже 28 российских кораблей.