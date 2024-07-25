США і Канада перехопили бомбардувальники РФ та Китаю поблизу Аляски

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомляє, що спрямувало винищувачі на перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-95 і двох китайських бомбардувальників H-6 біля узбережжя Аляски – це було напередодні першого виступу президента США Джо Байдена в Овальному кабінеті після того, як він оголосив про вихід з президентських перегонів, повідомляє Українська правда.

"NORAD виявив, відстежив і перехопив два російські військові літаки Ту-95 і два китайські H-6, які 24 липня 2024 року працювали в зоні ідентифікації ППО Аляски. Перехоплення здійснювали винищувачі NORAD зі США та Канади" , – йдеться в повідомленні.

Fox News акцентує, що це перший випадок, коли Росія і Китай здійснили спільне патрулювання бомбардувальників біля Аляски.

Також видання наголошує, що повідомлення NORAD з'явилося менш ніж за годину до того, як Байден мав звернутися до нації у своєму першому публічному виступі після того, як він оголосив, що не буде балотуватися на другий президентський термін.

В NORAD додали, що літаки Росії і КНР залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір.

"Ця активність Росії і КНР у зоні ідентифікації ППО Аляски не розглядається як загроза, і NORAD продовжуватиме стежити за активністю конкурентів поблизу Північної Америки і відповідатиме присутністю на присутність" , – заявили у відомстві.

Наразі не встановлено, чи пов'язано це з виступом Байдена.