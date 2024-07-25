США и Канада перехватили бомбардировщики РФ и Китая вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщает, что направило истребители на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских бомбардировщиков H-6 у побережья Аляски – это было накануне первого выступления президента США Джо Байдена в Овальном кабинете после того, как он объявил о выходе из президентской гонки, сообщает Украинская правда.

"NORAD обнаружил, отследил и перехватил два российских военных самолета Ту-95 и два китайских H-6, которые 24 июля 2024 года работали в зоне идентификации ПВО Аляски. Перехват осуществляли истребители NORAD из США и Канады" , – говорится в сообщении.

Fox News акцентирует, что это первый случай, когда Россия и Китай осуществили совместное патрулирование бомбардировщиков возле Аляски.

Также издание отмечает, что сообщение NORAD появилось менее чем за час до того, как Байден должен был обратиться к нации в своем первом публичном выступлении после того, как он объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок.

В NORAD добавили, что самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

"Эта активность России и КНР в зоне идентификации ПВО Аляски не рассматривается как угроза, и NORAD будет продолжать следить за активностью конкурентов вблизи Северной Америки и отвечать присутствием на присутствие" , – заявили в ведомстве.

Пока не установлено, связано ли это с выступлением Байдена.