Генштаб: Росіяни втратили на полі бою ще 1230 військових

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 російських загарбників, загальні втрати окупантів з початку вторгнення склали 571 350 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали: