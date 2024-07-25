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Генштаб: Росіяни втратили на полі бою ще 1230 військових

Генштаб: Росіяни втратили на полі бою ще 1230 військових
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 російських загарбників, загальні втрати окупантів з початку вторгнення склали 571 350 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 571 350 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8313 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 039 (+26) од,
  • артилерійських систем – 15 804 (+45) од,
  • РСЗВ – 1 125 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 904 (+2) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 610 (+66),
  • крилатих ракет ‒ 2402 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2661 (+11).

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