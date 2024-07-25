Генштаб: Россияне потеряли на поле боя еще 1230 военных

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 230 российских захватчиков, общие потери оккупантов с начала вторжения составили 571 350 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили: