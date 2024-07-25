ППО збила 25 "Шахедів", три безпілотники долетіли до кордону з Румунією – ЗСУ

У ніч на 25 липня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 25 "Шахедів". Водночас три БпЛА долетіли до державного кордону з Румунією, де були "локаційно втрачені".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти запустили "Шахеди" з мису Чауда (окупований Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ).

"Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА Shahed-131/136, атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.