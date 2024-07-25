ППО збила 25 "Шахедів", три безпілотники долетіли до кордону з Румунією – ЗСУ
У ніч на 25 липня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 25 "Шахедів". Водночас три БпЛА долетіли до державного кордону з Румунією, де були "локаційно втрачені".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Окупанти запустили "Шахеди" з мису Чауда (окупований Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ).
"Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА Shahed-131/136, атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України", – йдеться в повідомленні.
Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "Шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях", – повідомив Олещук.