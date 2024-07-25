ПВО сбила 25 "Шахедов", три беспилотника долетели до границы с Румынией – ВСУ

В ночь на 25 июля русские войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 25 "Шахедов". В то же время три БпЛА долетели до государственной границы с Румынией, где были "локационно потеряны".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты запустили "Шахеды" из мыса Чауда (оккупированный Крым) и Приморско-Ахтарская (РФ).

"Этой ночью враг применил 38 ударных БпЛА Shahed-131/136, атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в том числе – юг Одесской области и центральные регионы Украины" , – говорится в сообщении.

Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.