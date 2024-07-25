ПВО сбила 25 "Шахедов", три беспилотника долетели до границы с Румынией – ВСУ
В ночь на 25 июля русские войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 25 "Шахедов". В то же время три БпЛА долетели до государственной границы с Румынией, где были "локационно потеряны".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Оккупанты запустили "Шахеды" из мыса Чауда (оккупированный Крым) и Приморско-Ахтарская (РФ).
"Этой ночью враг применил 38 ударных БпЛА Shahed-131/136, атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в том числе – юг Одесской области и центральные регионы Украины", – говорится в сообщении.
Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты 25 ударных БпЛА. Еще три "Шахеда" локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях", – сообщил Олещук.