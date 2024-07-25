В ISW назвали фактори для вдалого контрнаступу України

Росія починає відчувати дефіцит озброєнь і особового складу. Це, а також допомога західних партнерів, дозволять ЗСУ з часом проводити успішні контрнаступальні операції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

В Інституті посилаються на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню The Guardian, в якому він заявив, що за останні два з половиною роки, російські військові суттєво збільшили свої людські та матеріальні ресурси для ведення війни проти України.

Водночас, йдеться у звіті, ці меседжі Сирського не свідчать про раптове збільшення присутності російських військових в Україні, а скоріше відображають кадровий і матеріальний дефіцит, з яким українські війська стикаються вже понад два роки.

Також головнокомандувач зазначив, що українське військове командування зосереджене на вирішенні проблем з постачанням озброєнь, щоб захиститися від затяжних наступальних операцій РФ. І підкреслив, що українські сили успішно проводять оборонні операції, попри матеріальну нерівність між російськими та українськими військами.

Натомість в ISW переконані, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі, Росія вже не зможе нарощувати кількість живої сили й техніки для війни проти України.

Аналітики Інституту зазначають, що Росія вичерпує свої обмежені запаси зброї часів СРСР. Однак незрозуміло, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатню кількість техніки, щоб витримати високий рівень втрат техніки навіть за подальшої економічної мобілізації.

"Подальша економічна мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярною серед росіян, які здебільшого апатично ставляться до війни, доки вона не впливає на їхнє повсякденне життя, а зміна політики може послабити внутрішню підтримку війни" , - йдеться у звіті.

В ISW переконані, що Кремлю, ймовірно, доведеться додатково мобілізувати російську економіку й оборонну промисловість для підтримки нинішнього темпу операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Водночас, заяви Сирського доводять, що за останні два з половиною роки українські сили успішно захищали та звільняли територію перед обличчям армії РФ, що має суттєву живу силу і матеріальну перевагу над ЗСУ.