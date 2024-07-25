В ISW назвали факторы для удачного контрнаступления Украины

Россия начинает испытывать дефицит вооружений и личного состава. Это, а также помощь западных партнеров, позволят ВСУ со временем проводить успешные контрнаступательные операции.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В Институте ссылаются на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию The Guardian, в котором он заявил, что за последние два с половиной года, российские военные существенно увеличили свои человеческие и материальные ресурсы для ведения войны против Украины.

В то же время, говорится в отчете, эти месседжи Сырского не свидетельствуют о внезапном увеличении присутствия российских военных в Украине, а скорее отражают кадровый и материальный дефицит, с которым украинские войска сталкиваются уже более двух лет.

Также главнокомандующий отметил, что украинское военное командование сосредоточено на решении проблем с поставками вооружений, чтобы защититься от затяжных наступательных операций РФ. И подчеркнул, что украинские силы успешно проводят оборонительные операции, несмотря на материальное неравенство между российскими и украинскими войсками.

Впрочем, в ISW убеждены, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, Россия уже не сможет наращивать количество живой силы и техники для войны против Украины.

Аналитики Института отмечают, что Россия исчерпывает свои ограниченные запасы оружия времен СССР. Однако непонятно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточное количество техники, чтобы выдержать высокий уровень потерь даже при дальнейшей экономической мобилизации.

"Дальнейшая экономическая мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярной среди россиян, которые в основном апатично относятся к войне, пока она не влияет на их повседневную жизнь, а изменение политики может ослабить внутреннюю поддержку войны" , - говорится в отчете.

В ISW убеждены, что Кремлю, вероятно, придется дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность для поддержания нынешнего темпа операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В то же время, заявления Сырского доказывают, что за последние два с половиной года украинские силы успешно защищали и освобождали территорию перед лицом армии РФ, которая имеет существенное живое и материальное превосходство над ВСУ.