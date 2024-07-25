Росіяни атакували "Шахедами" інфраструктурний об'єкт на Житомирщині – ОВА
У ніч на 25 липня російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту в Житомирській області безпілотниками Shahed. Зафіксовані пошкодження через падіння уламків. Минулося без жертв.
Про це повідомили в Житомирській ОВА.
"Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт", – йдеться в повідомленні.
Жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків.
В ОВА повідомили, що сили ППО "вразили більшість з близько 10 повітряних цілей".