Россияне атаковали "Шахедами" инфраструктурный объект в Житомирской области – ОВА
В ночь на 25 июля российские войска ударили по инфраструктурному объекту Житомирской области беспилотниками Shahed. Зафиксированы повреждения из-за падения обломков. Прошло без жертв.
Об этом сообщили в Житомирской ОВА.
"В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект", – говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Идет ликвидация последствий.
В ОВА сообщили, что силы ПВО "поразили большинство из около 10 воздушных целей".