Россияне атаковали "Шахедами" инфраструктурный объект в Житомирской области – ОВА

В ночь на 25 июля российские войска ударили по инфраструктурному объекту Житомирской области беспилотниками Shahed. Зафиксированы повреждения из-за падения обломков. Прошло без жертв.

Об этом сообщили в Житомирской ОВА.

"В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект" , – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Идет ликвидация последствий.

В ОВА сообщили, что силы ПВО "поразили большинство из около 10 воздушных целей".