Екоактивісти паралізували аеропорт Франкфурта-на-Майні: скасовано щонайменше 140 рейсів

Щонайменше 140 рейсів скасовано в аеропорту німецького Франкфурта-на-майні через акцію екоактивістів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Зазначається, що затримки очікуються до кінця дня.

"Понад 50 авіарейсів, що летіли до Франкфурта, довелося направити в інші аеропорти через акцію протестувальників, які приклеїли себе до злітно-посадкової смуги" , — повідомила служба Flightradar, додавши, що кількість рейсів, які не можуть приземлитися, збільшується.

Представник поліції, який працює в аеропорту, сказав виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, що екоактивісти, які проникли на територію аеропорту через дірку в паркані, вивели з ладу всі чотири злітно-посадкові смуги.

"Кількість рейсів, які не можуть приземлитися у Франкфурті, зростає" , — наголошується в повідомленні.

Взгляд уточнює, що напередодні аналогічна акція відбулася в аеропорту Кельн-Бонн, який також був змушений зупинити роботу.

Екоактивісти з руху "Останнє покоління" поширили тоді заяву для преси, в якій містилася вимога до уряду Німеччини сприяти розробці та підписанню міжнародної угоди, яка юридично зобов'язує, що регулює поступову відмову від нафти, газу та вугілля до 2030 року.