Экоактивисты парализовали аэропорт Франкфурта-на-Майне: отменено как минимум 140 рейсов

Как минимум 140 рейсов отменено в аэропорту немецкого Франкфурта-на-майне из-за акции экоактивистов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что задержки ожидаются до конца дня.

"Более 50 авиарейсов, летевшие во Франкфурт, пришлось направить в другие аэропорты из-за акции протестующих, которые приклеили себя ко взлетно-посадочной полосе" , — сообщила служба Flightradar, добавив, что число рейсов, которые не могут приземлиться, увеличивается.

Представитель полиции, работающий в аэропорту, сказал изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что экоактивисты, проникшие на территорию аэропорта через дыру в заборе, вывели из строя все четыре взлетно-посадочных полосы.

"Количество рейсов, которые не могут приземлиться во Франкфурте, растет" , — отмечается в сообщении.

Взгляд уточняет, что накануне аналогичная акция состоялась в аэропорту "Кельн-Бонн", который также был вынужден остановить работу.

Экоактивисты из движения "Последнее поколение" распространили тогда заявление для прессы, в котором содержалось требование к правительству Германии оказать содействие разработке и подписанию юридически обязывающего международного соглашения, регулирующего постепенный отказ от нефти, газа и угля к 2030 году.