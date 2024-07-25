"Укренерго": Споживання електрики зранку на 6% менше, ніж прогнозували

В Україні зранку 25 липня зменшилося споживання електрики на 6%, ніж прогнозували вчора. Також зменшився дефіцит в енергосистемі через підключення ще одного енергоблока АЕС. Через це відключення електрики сьогодні будуть з 16:00 до 22:00.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"Сьогодні на ранок споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня. При цьому, зменшився і дефіцит потужності – з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях" , – йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що сьогодні з 16:00 до 22:00 діятимуть відключення для однієї черги споживачів. В інші години світло не вимикатимуть.

Також в повідомленні "Укренерго" немає інформації про імпорт електрики з Європи.

Через негоду на ранок знеструмлені 34 населені пункти в Тернопільській та Хмельницькій областях.

На ранок через бойові дії та з інших причин повністю та частково знеструмлені 483 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Чернігівській областях.