"Укрэнерго": Потребление электричества утром на 6% меньше, чем прогнозировали

В Украине с утра 25 июля уменьшилось потребление электричества на 6%, чем прогнозировали вчера. Также уменьшился дефицит в энергосистеме из-за подключения еще одного энергоблока АЭС. Из-за этого отключения электричества сегодня будут с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сегодня на утро потребление на 6% меньше, чем его прогнозируемый уровень (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля. При этом уменьшился и дефицит мощности – по ремонту вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствует увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях" , – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что сегодня с 16.00 до 22.00 будут действовать отключения для одной очереди потребителей. В другие часы свет не будут выключаться.

Также в сообщении "Укрэнерго" отсутствует информация об импорте электричества из Европы.

Из-за непогоды на утро обесточены 34 населенных пункта в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Утром из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично обесточены 483 населенных пункта. Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Харьковской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Черниговской областях.