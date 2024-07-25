В Україні повідомили про першу кримінальну підозру за контрабанду товарів

Бюро економічної безпеки повідомило жителю Чернівецької області про підозру в контрабанді. Це перша підозра за статтею 201-3 "Контрабанда товарів", яку повернули в Кримінальний кодекс з липня 2024 року, повідомляє ЛігаБізнес.

За контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), у значному розмірі (від 7,57 млн грн) тепер передбачається штраф від 170 000 до 425 000 грн.

У вантажівці підозрюваного знайшли сховок з 55 картонними коробками з фільтр-паличками для виготовлення сигарет вартістю майже 13 млн грн, які він віз з Румунії через пункт пропуску "Порубне – Сірет".

Нагадаємо, у 2011 році Україна відмовилася від застосування кримінальної відповідальності за товарну контрабанду, щоб зменшити тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Повернутися до ідеї криміналізації цих правопорушень змусило зростання контрабанди товарів підакцизної групи.

Парламент ухвалив законопроєкт про криміналізацію контрабанди 9 грудня. Відповідальність за контрабанду підакцизних товарів набрала чинності з 1 січня 2024 року, за контрабанду інших товарів – з 1 липня 2024 року. Закон був вимогою макрофіну від Євросоюзу на 1,5 млрд євро у 2023 році.