В Украине сообщили о первом уголовном подозрении за контрабанду товаров

Бюро экономической безопасности сообщило жителю Черновицкой области о подозрении в контрабанде. Это первое подозрение по статье 201-3 "Контрабанда товаров", возвращенной в Уголовный кодекс с июля 2024 года, сообщает Лига.Бизнес.

За контрабанду, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля товаров (кроме подакцизных товаров и электрической энергии), в значительном размере (от 7,57 млн грн) теперь предусматривается штраф от 170 000 до 425 000 грн.

В грузовике подозреваемого нашли тайник с 55 картонными коробками с фильтр-палочками для изготовления сигарет стоимостью почти 13 млн грн, которые он вез из Румынии через пункт пропуска "Порубное – Сирет".

Напомним, в 2011 году Украина отказалась от применения уголовной ответственности за товарную контрабанду, чтобы снизить давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Вернуться к идее криминализации этих правонарушений вынудил рост контрабанды товаров подакцизной группы.

Парламент принял законопроект о криминализации контрабанды 9 декабря. Ответственность за контрабанду подакцизных товаров вступила в силу с 1 января 2024 года, за контрабанду других товаров – с 1 июля 2024 года. Закон являлся требованием макрофина от Евросоюза на 1,5 млрд евро в 2023 году.