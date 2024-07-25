Командувач Нацгвардії: Російські війська через місяць стануть в оборону

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко вважає, що російські війська через місяць-півтора не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках та стануть в оборону, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав в інтерв'ю, відповідаючи на питання, як він оцінює ситуацію на фронті.

"Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора - і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати", - вважає командувач НГУ.

За його словами, потрібно шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

"Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни", - заявив він.

Відповідаючи на питання щодо даних від західних аналітиків про те, що ситуація з фортифікаціями в Україні, нарешті, покращується, Півненко сказав, що коли стаєш в оборону, потрібно зариватися, причому робити це капітально.

"Ми на цьому робимо акцент. Ми маємо розуміти, що є лінії оборони, є безпосередньо ті фортифікації, які роблять бійці і наші інженерні підрозділи самостійно. Якщо буде нормально обладнана позиція, то шансів на її виживання набагато більше. А ще потрібні ж запасні позиції. Коли ми вигнали ворога з Харківщині (у 2022-му році), смуга оборони нашої бригади була близько 70 км. Але ми підвозили матеріали, обладнували, укріплювали позиції", - зазначив командувач НГУ.

Відповідаючи на питання, Півненко висловив думку, що у будь-якому випадку Україна вистоїть.

"Потрібно розвиватися. Якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз - це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів", - сказав він.

Командувач НГУ поінформував, що вони працюють над створенням резервів і вчаться.

"І наше завдання як військових - мати боєздатні підрозділи, бригади, які здатні ефективно виконувати завдання на фронті, здатні обороняти нашу державу", - заявив Півненко.

Як повідомлялося, 19 липня речник НГУ Руслан Музичук заявив, що ворог підтримує інтенсивні бойові дії, залучаючи додаткові підрозділи.