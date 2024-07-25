Командующий Нацгвардией: Российские войска через месяц станут в оборону

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко считает, что российские войска через месяц-полтора не смогут вести активные штурмы на многих направлениях и станут в оборону, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал в интервью, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию на фронте.

"Трудно. Но наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потери... Я думаю, еще месяц-полтора - и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить", – считает командующий НГУ.

По его словам, следует искать слабые места врага и обходить сильные.

"Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачи: если так не работает – пробовать асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно, если говорить о системных изменениях", – заявил он.

Отвечая на вопрос относительно данных от западных аналитиков о том, что ситуация с фортификациями в Украине наконец улучшается, Пивненко сказал, что когда становишься в оборону, нужно зарываться, причем делать это капитально.

"Мы на этом делаем акцент. Мы должны понимать, что есть линии обороны, есть непосредственно те фортификации, которые делают бойцы и наши инженерные подразделения самостоятельно. Если будет нормально оборудованная позиция, то шансов на ее выживание намного больше. А еще нужны запасные позиции" .Когда мы выгнали врага из Харьковщины (в 2022-м году), полоса обороны нашей бригады была около 70 км. Но мы подвозили материалы, оборудовали, укрепляли позиции", - отметил командующий НГУ.

Отвечая на вопрос, Пинненко высказал мнение, что в любом случае Украина выстоит.

"Нужно развиваться. Если мы будем постоянно на шаг впереди и думать о будущем, то все будет нормально. Самое важное, что может быть сейчас – это подготовка, развитие учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производство нашей страной военной техники, дронов, бронетехники" , средств ПВО, ПЗРК, боеприпасов", - сказал он.

Командующий НГУ проинформировал, что они работают над созданием резервов и обучаются.

"И наша задача как военных – иметь боеспособные подразделения, бригады, которые способны эффективно выполнять задачи на фронте, способны защищать наше государство", – заявил Пивненко.

Как сообщалось, 19 июля представитель НГУ Руслан Музычук заявил, что враг поддерживает интенсивные боевые действия, привлекая дополнительные подразделения .