СБУ розслідує понад 30 підпалів авто військових, але випадків більше

Служба безпеки України розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, повідомляє Ліга.net.

За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, тема підпалів стала особливо актуальною від початку 2024 року. Вони відбуваються за координацією російських спецслужб, зокрема Федеральної служби безпеки та Головного розвідувального управління.

"Це важливо для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні й створення низки наративів, які вигідні державі-агресору, зокрема, що в країні є нібито якесь проросійське підпілля, яке таким чином хоче зірвати мобілізацію і показати росіянам, що їх нібито тут чекають" , – заявив Дехтяренко.

Він зазначив, що, оскільки один і той самий підпал може класифікуватися залежно від супутніх обставин по-різному, то розслідуванням таких злочинів займаються співробітники СБУ та Національної поліції.

"Якщо, наприклад, у підпалювача в мобільному телефоні залишились сліди листування і там відстежується слід російських спецслужб, то це кваліфікується як диверсія або державна зрада, тобто підслідність СБУ" , – додав він.

Якщо ж таких доказів правоохоронці відразу не знаходять, то тоді підпал кваліфікується за статтею про пошкодження майна і провадження в цьому випадку розслідує Нацполіція.

"СБУ розслідує 31 кримінальне провадження. Але це не повна статистика по підпалах. Насправді зафіксовано близько 80 випадків" , – уточнив Дехтяренко.

На запитання щодо участі неповнолітніх українців у підпалах авто військових речник СБУ зазначив, що більшість випадків вербування здійснюється через Telegram-канали, де люди шукають швидкого заробітку.

"Неповнолітні – це дуже чутлива історія, адже росіяни не гребують, їм байдуже, хто буде виконавцем цього злочину. Це говорить про те, що вони готові залучити будь-кого, аби виконати свій наказ" , – сказав він.

Водночас співрозмовник видання в правоохоронних органах розповів, що немає жодного випадку підпалу авто військових, який би залишився не розслідуваним. За його словами, всі виконавці злочинів затримані.

Співрозмовник також зазначив, що у більшості випадків росіяни не платять підпалювачам обіцяну суму за виконання "завдання".