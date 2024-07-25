СБУ расследует более 30 поджогов авто военных, но случаев больше

Служба безопасности Украины расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, сообщает Лига.net.

По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, тема поджогов стала особенно актуальной с начала 2024 года. Они проходят по координации российских спецслужб, в частности Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления.

"Это важно для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и создания ряда нарративов, которые выгодны государству-агрессору, в частности, что в стране якобы есть какое-то пророссийское подполье, которое таким образом хочет сорвать мобилизацию и показать россиянам, что их якобы здесь ждут" , – заявил Дехтяренко.

Он отметил, что поскольку один и тот же поджог может классифицироваться в зависимости от сопутствующих обстоятельств по-разному, то расследованием таких преступлений занимаются сотрудники СБУ и Национальной полиции.

"Если, например, у поджигателя в мобильном телефоне остались следы переписки и там отслеживается след российских спецслужб, то это квалифицируется как диверсия или государственная измена, то есть подследственность СБУ" , – добавил он.

Если же таких доказательств правоохранители сразу не находят, то поджог квалифицируется по статье о повреждении имущества и производства в этом случае расследует Нацполиция.

"СБУ расследует 31 уголовное производство. Но это не полная статистика по поджогам. На самом деле зафиксировано около 80 случаев" , – уточнил Дехтяренко.

На вопрос об участии несовершеннолетних украинцев в поджогах авто военных спикер СБУ отметил, что большинство случаев вербовки осуществляется через Telegram-каналы, где люди ищут быстрого заработка.

"Несовершеннолетние – это очень чувствительная история, ведь россияне не гнушаются, им безразлично, кто будет исполнителем этого преступления. Это говорит о том, что они готовы привлечь любого, чтобы выполнить свой приказ" , – сказал он.

В то же время собеседник издания в правоохранительных органах рассказал, что нет ни одного случая поджога авто военных, который остался бы не расследованным. По его словам, все исполнители преступлений задержаны.

Собеседник также отметил, что в большинстве случаев россияне не платят поджигателям обещанную сумму за выполнение "задания".