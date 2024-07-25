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У російському полоні перебувають понад 750 нацгвардійців – командувач

У російському полоні перебувають понад 750 нацгвардійців – командувач
Фото: t.me/ermaka2022

За оцінками командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, у російському полоні досі перебувають 755 нацгвардійців, повідомляє Укрінформ.

"Багато потрапили у полон у Маріуполі. Тому є ще велика частка "азовців" і бійців інших наших підрозділів, яких ми намагаємося повернути", - поінформував він.

За словами командувача НГУ, нацгвардійців вдається повертати майже під час кожного обміну.

"Ми постійно контактуємо і з профільними відомствами, і з рідними. Я завжди підкреслюю, що наше завдання - повернути усіх додому", - сказав Півненко.

Командувач НГУ зазначив, що він щоразу зустрічається з кимось із тих нацгвардійців, кого поміняли:

"Вони приїжджають в медично-реабілітаційні центри, даємо їм 2-3 дні адаптуватися, спокійно розібратися, всі документи відновити тощо. Ми в першу чергу намагаємося забезпечити повноцінне лікування і реабілітацію".

Півненко поінформував, що підрозділи і офіцери соціального супроводу працюють для розв'язання всіх інших питань соцзахисту, надають інформацію щодо можливості подальшого проходження служби, навчання чи звільнення.

"Хтось іде на фронт після полону, каже: хочу до своїх хлопців, буду воювати", - розповів командувач НГУ.

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