У російському полоні перебувають понад 750 нацгвардійців – командувач
За оцінками командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, у російському полоні досі перебувають 755 нацгвардійців, повідомляє Укрінформ.
"Багато потрапили у полон у Маріуполі. Тому є ще велика частка "азовців" і бійців інших наших підрозділів, яких ми намагаємося повернути", - поінформував він.
За словами командувача НГУ, нацгвардійців вдається повертати майже під час кожного обміну.
"Ми постійно контактуємо і з профільними відомствами, і з рідними. Я завжди підкреслюю, що наше завдання - повернути усіх додому", - сказав Півненко.
Командувач НГУ зазначив, що він щоразу зустрічається з кимось із тих нацгвардійців, кого поміняли:
"Вони приїжджають в медично-реабілітаційні центри, даємо їм 2-3 дні адаптуватися, спокійно розібратися, всі документи відновити тощо. Ми в першу чергу намагаємося забезпечити повноцінне лікування і реабілітацію".
Півненко поінформував, що підрозділи і офіцери соціального супроводу працюють для розв'язання всіх інших питань соцзахисту, надають інформацію щодо можливості подальшого проходження служби, навчання чи звільнення.
"Хтось іде на фронт після полону, каже: хочу до своїх хлопців, буду воювати", - розповів командувач НГУ.