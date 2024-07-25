В российском плену находятся более 750 нацгвардейцев – командующий

По оценкам командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко, в российском плену до сих пор находятся 755 нацгвардейцев, сообщает Укринформ.

"Многие попали в плен в Мариуполе. Поэтому есть еще большая часть "азовцев" и бойцов других наших подразделений, которых мы пытаемся вернуть" , - проинформировал он.

По словам командующего НГУ, нацгвардейцам удается возвращать почти во время каждого обмена.

"Мы постоянно контактируем и с профильными ведомствами, и с родными. Я всегда подчеркиваю, что наша задача – вернуть всех домой" , - сказал Пивненко.

Командующий НГУ отметил, что он каждый раз встречается с кем-то из нацгвардейцев, кого поменяли:

"Они приезжают в медреабилитационные центры, даем им 2-3 дня адаптироваться, спокойно разобраться, все документы восстановить и т.д. Мы в первую очередь стараемся обеспечить полноценное лечение и реабилитацию".

Пивненко проинформировал, что подразделения и офицеры социального сопровождения работают по решению всех других вопросов соцзащиты, предоставляют информацию о возможности дальнейшего прохождения службы, обучения или увольнения.